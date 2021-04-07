Подкидывают конфеты: Навальный рассказал, как дискредитируют его голодовку

https://static.news.ru/photo/e7568754-97c5-11eb-a0af-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Администрация исправительной колонии № 2 во Владимирской области пытается дискредитировать голодовку, которую объявил Алексей Навальный. Для этого в его карманы подкидывают конфеты, рассказал оппозиционер.

Знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки? Проверять карманы. В них подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: «А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка?» С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю её и выкидываю конфеты, — написал он в Instagram.

Навальный отметил, что знал о намерении властей дискредитировать его голодовку и высмеять её. Однако он удивился примитивностью подхода к решению этого вопроса.

Он рассказал, что с первого дня голодовки ходил на кухню только в сопровождении сотрудника колонии с камерой. В результате когда «на всех каналах кремлёвских СМИ» появились репортажи о том, что оппозиционер тайно «ест печеньки», этому не поверили даже сотрудники ИК-2.

Навальный поделился, что адвокат предупреждал его о возможных провокациях при помощи курицы: администрация может подсадить к заключённому другого зэка, который будет есть много белого мяса. Оппозиционер не поверил, что это возможно в покровской колонии, так как там запрещена курятина и нет места для её приготовления.

И что вы думаете? Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный «дневальный» и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и ещё что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация! — отметил Навальный.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса, писал NEWS.ru.