05 февраля 2026 в 08:45

Подарите ему тенистый уголок — и он окутает землю ковром из розовых горошин! Многолетник-чудо для красивого сада

Фото: D-NEWS.ru
Подарите тенистому уголку вашего сада эту маленькую жемчужину — маргаритку сорта «фрау розовая», и она с благодарностью окутает землю очаровательным ковром из нежных розовых горошин. Этот многолетник — настоящее чудо для садовода, который ценит красоту, не требующую постоянной заботы.

Он образует аккуратные, пышные кустики, сплошь усыпанные милыми соцветиями, напоминающими изящные кружева. Его главное достоинство — феноменальная неприхотливость. Посаженная один раз, эта маргаритка будет самостоятельно разрастаться, оживать после каждой зимы и неустанно цвести с конца весны до осенних заморозков. Она не боится прохлады, мирится с недостатком яркого солнца и довольствуется минимальным вниманием.

Используйте ее для обрамления садовых дорожек, создания цветущих бордюров или натуралистичных полянок в приствольных кругах деревьев. Просто предоставьте ей местечко — и она годами будет дарить вам трогательную и невероятно долгую нежность.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
