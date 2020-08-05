Почётный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

https://static.news.ru/photo/f9fd3970-d78b-11ea-96ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал стратегию защиты актёра Михаила Ефремова в суде и критически отозвался об адвокате артиста Эльмане Пашаеве.

Островский считает, что отрицание очевидных вещей во время процесса только ухудшает отношение суда к Ефремову, а если бы актёр признал свою вину в ДТП со смертельным исходом, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения, передаёт НСН.

А так Ефремов затягивает себе петлю на шее, — сказал адвокат.

Островский также заявил, что Ефремов стал жертвой сидевшего в тюрьме за свою профессиональную деятельность адвоката.

Я всё это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана и для меня это очень печально и жалко, — резюмировал Островский.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.

Как писал NEWS.ru ранее, российский и советский композитор Юрий Лоза обрушился с критикой в адрес Михаила Ефремова из-за того, что актёр отказался признать свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек.