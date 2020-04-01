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В России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 215 тысяч человек.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора. По её данным, за последние сутки прирост составил 13,5 тысячи человек. По состоянию на 31.03.2020 под контролем остаются 215 151 человек, —...