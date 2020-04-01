Среди новых 267 человек, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в Москве, почти половина — граждане моложе 45 лет. Об этом 1 апреля сообщили представители оперативного штаба столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что также среди новых заболевших есть 29 детей. Как подчеркнули в оперштабе, 12 пациентов с недавно подтверждённым коронавирусом — это люди старше 80 лет.
Среди новых заболевших — 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек — от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причём 12 из них старше 80 лет, — передаёт РИА Новости сообщение оперштаба.
В Москве число заболевших превысило уже 1800.
Как ранее писал NEWS.ru, количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 2777 человек в 75 регионах страны. Выздоровели 190 человек, 24 — умерли.