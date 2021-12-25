Почти 670 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году

За 11 месяцев 2021 года 667 тысяч 939 иностранцев получили российское гражданство. Это почти на 105 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на сводку МВД по миграционной ситуации.

За 11 месяцев текущего года 667 тысяч 939 иностранцев получили российское гражданство. Это почти на 105 тысяч больше, нежели за аналогичный период прошлого года, — говорится в документе.

В МВД также отметили, что возросло число поставленных на миграционный учёт иностранцев. В 2021 этот показатель составил 11 млн 895 тысяч 887 человек, тогда как в прошлом году их было 8 млн 983 тысячи 944 человека. Тем не менее, из визовых стран в РФ стало приезжать меньше людей.

За январь–ноябрь 2021 года оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства — 183 тысячи 157, — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество преступлений, совершённых иностранными гражданами в России с начала года, составило 33,7 тысячи. Таким образом, рост таких правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 6%.