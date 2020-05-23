Почти 48 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/2e240654-9cc0-11ea-bb58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 47 413 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3831 человек, — цитирует её ТАСС.

Ранее вице-мэр сообщала, что Москве в условиях пандемии коронавируса не удастся избежать роста смертности. Ракова напомнила, что как правило, пик смертности на две-три недели отстаёт от пика госпитализации. При этом она добавила, что причиной смерти многих москвичей будет коронавирус. Кроме того, инфекция также выступает катализатором многих хронических заболеваний, которые приводят к летальному исходу.

Как писал NEWS.ru, столичные власти готовятся к запуску первого этапа смягчения ограничений, связанных с пандемией. Запреты начнут снимать с 25 мая.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.