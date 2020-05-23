Почти 150 граждан Киргизии вывезли из США и Канады

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Арест за неуплату штрафов, который прописан в КоАП, предлагают приостановить до конца года. Предложение исходит от Совета Федерации в рамках мер по дальнейшему развитию экономики в новых условиях.

С этой целью предлагается разработать законопроект о внесении изменений в соответствующую статью кодекса. Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25...