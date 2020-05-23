Почти 150 граждан Киргизии вывезли из США и Канады

Почти 150 киргизстанцев вернулись на родину специальным рейсом из США и Канады. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. Среди них — студенты, обучающиеся по программе обмена, школьники и частные лица.
В общей сложности в Киргизию данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане пожилого возраста, а также нуждающиеся в срочной эвакуации по причине состояния здоровья, — заявил РИА Новости представитель штаба.
Прибывшие спецрейсом должны будут соблюдать требования Минздрава в отношении тестирования и карантина из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что только за последнюю неделю в страну из иностранных государств были доставлены вывозными рейсами 3,2 тысячи россиян. В общей сложности с середины марта в Россию вернулись более 230 тысяч туристов.