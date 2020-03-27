https://static.news.ru/photo/72424c50-7039-11ea-8133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Почта России» с 30 марта по 1 апреля закроет все свои отделения, кроме тех, что работают круглосуточно.

Об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов, передаёт РБК. По его словам, перерыв в работе направлен на то, чтобы минимизировать непосредственное общение сотрудников с клиентами и таким образом предотвратить распространение коронавируса. Акимов отметил, что в этот период будет работать бесконтактная курьерская доставка по сниженному почти вдвое тарифу.

Гендиректор «Почты России» подчеркнул, что продолжит свою работу персонал, занимающийся обработкой корреспонденции, формированием заданий для почтальонов и сортировкой писем и посылок.

Как сообщал NEWS.ru, 23 марта «Почта России» приостановила сообщение с 15 государствами, которые ограничили обработку корреспонденции из-за коронавируса.