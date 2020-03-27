«Почта России» с 30 марта по 1 апреля закроет все свои отделения, кроме тех, что работают круглосуточно.
Об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов,
Гендиректор «Почты России» подчеркнул, что продолжит свою работу персонал, занимающийся обработкой корреспонденции, формированием заданий для почтальонов и сортировкой писем и посылок.
Как сообщал NEWS.ru, 23 марта «Почта России» приостановила сообщение с 15 государствами, которые ограничили обработку корреспонденции из-за коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники