https://static.news.ru/photo/3cc7301a-6ba5-11ea-81dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство «Почты России» решило приостановить сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.

Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, — объяснили в компании.

В «Почте России» подчеркнули, что это временная мера, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.