Руководство «Почты России» решило приостановить сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, — объяснили в компании.
В «Почте России» подчеркнули, что это временная мера,
Как ранее писал NEWS.ru, посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен