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23 июля 2025 в 18:51

Почему вам сложно сказать нет и как это исправить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие люди сталкиваются с трудностями, когда нужно сказать нет. Страх обидеть, желание быть хорошим или боязнь конфликта заставляют соглашаться против своей воли. Научиться отказывать — важный навык, который помогает сохранить личные границы и эмоциональное равновесие.

Основная причина, почему сложно говорить нет, — это глубинные установки из детства. Возможно, вас учили, что отказывать невежливо, или вы боитесь потерять расположение людей. Начните с малого — тренируйтесь говорить нет в простых ситуациях, где последствия минимальны. Формулируйте отказ вежливо, но твердо, без извинений и оправданий. Помните, что ваши время и силы — это ценный ресурс и вы имеете право распоряжаться ими так, как считаете нужным. Со временем вы заметите, что окружающие начинают уважать ваши границы, а чувство вины постепенно исчезает.

Ранее сообщалось о способах направить энергию от депрессии в правильное русло. Депрессия может стать толчком к творчеству. Также это хорошее время для самоанализа.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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