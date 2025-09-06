Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 09:30

Почему мужчины замыкаются в себе — и как правильно реагировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Периодическая потребность в уединении и молчании является естественной особенностью мужской психологии и часто не связана с отношениями. Такое поведение обычно вызвано необходимостью переосмыслить ситуацию, справиться со стрессом или найти решение проблемы без внешнего вмешательства. Правильная реакция партнерши помогает сохранить доверие и дает мужчине необходимое пространство для восстановления эмоционального равновесия.

Не стоит воспринимать молчание как личную обиду или признак охлаждения чувств. Лучшей тактикой является предоставление времени и пространства без давления и навязчивых расспросов. Можно мягко обозначить свою готовность поддержать, когда он будет к этому готов. Сохраняйте обычный ритм жизни, избегая обид и демонстративного поведения. Большинство мужчин ценят такое отношение и возвращаются к общению быстрее.

Доверие и понимание потребностей партнера укрепляют отношения.

Ранее также сообщалось о способах справиться с депрессией. Вот несколько простых советов, которые могут улучшить ваше самочувствие.

отношения
мужчины
психология
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.