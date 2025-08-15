Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Почему куры выдирают друг другу перья — и как я быстро остановил побоище

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Потеря перьев у кур — не всегда признак линьки. Иногда это сигнал о проблемах, которые требуют быстрого вмешательства. Если вовремя не принять меры, птицы могут серьёзно поранить друг друга, а иногда и заклевать до смерти.

Основные причины:

  • Нехватка питательных веществ. Чаще всего — белка и кальция. При дефиците этих элементов куры начинают интересоваться перьями соседок.
  • Скученность в курятнике. Когда птицам тесно, особенно зимой, они скучают и начинают выдёргивать перья у других.
  • Различие пород. Светлые куры нередко проявляют агрессию к тёмным и расклёвывают их.
  • Избыточное освещение. Слишком яркий свет провоцирует агрессивное поведение.

Как решить проблему:

Скорректируйте рацион, добавив больше белка и кальция. В мешанку можно положить дождевых червей и присыпать их доломитовой мукой. Полезны также ракушняк, мелкая рыба и зола.

Обеспечьте курам больше пространства и выпускайте их на прогулки, чтобы они не скучали. Пол курятника застелите соломой и разбросайте зерно — птицы будут заняты поисками корма и перестанут драться.

Такие простые меры помогут сохранить здоровье домашних птиц и вернуть спокойствие в курятник.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
