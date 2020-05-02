В последнее время всё чаще говорят о так называемых ковид-диссидентах. Прежде всего, нужно понимать природу недоверия некоторых россиян ко всей доступной информации о коронавирусе. Можно предположить, что одной из причин появления сомнений в существовании COVID-19 чаще всего становится низкий уровень доверия к власти.

Кроме того, существуют люди с полярной реакцией. Они возражают всему, что им говорят. Так что некоторые спорят со всем, что слышат. Можно сказать, что недоверие людей бывает как естественным и здоровым, так и патологическим. Последним занимаются психиатры.

Тот факт, что часть россиян критически относится к поступающей информации о коронавирусе, абсолютно нормален. У всех людей разный уровень внушаемости. Есть те, кто верит всему — любым сплетням и слухам. Однако некоторые предпочитают анализировать цифры и факты, а потом делать выводы — у них сильно развито критическое мышление. И если полученные такими людьми данные кажутся не столь уж устрашающими, они об этом говорят и становятся «ковид-диссидентами». Не секрет, что и среди врачей, и на уровне руководителей стран отношение к вирусу неоднозначное. Всё дело в том, что из всего массива информации и авторитетных мнений можно делать очень разные выводы. Это естественно и нормально.

Люди, сомневающиеся в угрозе, полезны тем, что задают массу неудобных вопросов и побуждают искать на них ответы. Это позволяет сбалансировать общество, глубже разобраться в теме, а также подталкивает врачей к более подробному информированию населения о происходящем.

Разумные сомнения и критическое мышление — это хорошие качества. Они помогают людям развиваться и становиться успешнее. Мы учим детей критическому мышлению, когда объясняем, что не следует доверять незнакомым, и советуем сомневаться в том, что рассказывают одноклассники и друзья во дворе. Взрослые пытаются донести важность фильтрации источников информации.

Однако у людей, которые бездумно отрицают существование вируса, есть нарушения мышления. Необоснованное отрицание — ненормальное проявление со стороны человека, равно как и бездумная вера в то, что вирус всех нас убьёт.

Одни говорят, что COVID-19 не существует, другие поджигают вышки 5G. Две крайности. И там, и там фиксируется нарушение мышления. Тем не менее нужно признать, что на таких людей обращают мало внимания, потому что мы склонны отфильтровывать полярные позиции как наименее здравые и сбалансированные.

Вопрос вируса не должен становиться вопросом веры. А значит, людям нужно объяснять опасность, приводить в качестве доказательств факты и статистику. Сидя дома на самоизоляции, они смогут подумать и сделать выводы о том, насколько же действительно велика угроза с их точки зрения.

Первые сообщения о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань появились 31 декабря прошлого года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Спустя почти две недели медики подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку. По данным врачей, у заболевших наблюдается лихорадка, которая может длиться несколько дней, а также насморк, кашель, головные боли.

По данным на 1 мая, количество заражённых COVID-19 во всём мире превысило 3,2 млн человек. Более 233 тысяч скончались от коронавируса за время пандемии. Свыше миллиона человек удалось вылечить.