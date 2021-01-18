Побойтесь мороза: звёзды призвали не нырять в прорубь на Крещение

В Крещение 19 января главным событием становится купание в ледяной воде. Для этого ежегодно власти и священнослужители организуют купели на открытых водоёмах по всей стране. Наряду со всеми православными в прорубь окунаются и российские звёзды. Почему в этом году не все из них рекомендуют россиянам участвовать в традиционном обряде — в материале NEWS.ru.

Этой зимой помимо радости от светлого праздника жители страны, участвующие в крещенских купаниях, рискуют получить не только коронавирус (мероприятие обычно многолюдное), но и обморожение. Температура резко ушла в минус, и обряд может быть опасным для здоровья. Так считают врачи и некоторые российские звёзды. Часть из них в разговоре с NEWS.ru призвала граждан с осторожностью относиться к данному атрибуту праздника. В частности, с таким обращением выступила певица Маргарита Суханкина и привела в пример историю из своей жизни.

Был в моей жизни период, когда я и по снегу босиком ходила, и окуналась в ледяную воду. Потом был перерыв, но однажды друзья поймали меня, что называется, на слабо. Я окунулась в купели на месте святого источника. А проснулась в больнице, возникли проблемы с сосудами. Я призываю неподготовленных людей провериться перед тем, как окунуться в ледяную воду, особенно взрослым людям. Без подготовки этого делать нельзя! — призвала Суханкина.

При этом певица отметила, что обязательно пойдёт в церковь и наберёт святой воды. Кроме того, Суханкина подчеркнула: считается, что в этот день вся вода обретает сакральное значение.

Обратила внимание на глубокий минус за окном и актриса Юлия Рутберг. Она полагает, что россияне потеряли устойчивость к настоящей зиме.

Юлия Рутберг Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно иметь невероятное здоровье и привычку. Я дважды окуналась в Талеж — святой источник рядом с дачей под Чеховом. Но я делала это летом. Это потрясающее очищение! Но всё равно сердце уходит в пятки, рук и ног не чувствуешь. Но ты выходишь в тепло! А сейчас — 22 градуса. Я еле хожу по улице: думаешь, как бы не заглотнуть страшного холодного воздуха и не потерять голос. Мы, наверное, потеряли привычку предков жить в таком холоде, — сказала Рутберг.

А юмористка Клара Новикова отметила, что религиозные праздники и обряды — это, прежде всего, состояние души.

Клара Новикова Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вокруг меня люди, которые ныряют в прорубь, соблюдают традиции. Но, наверное, сейчас не то время, когда нужно следовать этому. Соберутся все и будут нырять в одну прорубь. Есть ванная и душ. Крещение — это внутреннее состояние, как и все другие подобные праздники и традиции, — подчеркнула Новикова.

Воздержаться от погружения в прорубь на Крещение рекомендовал и глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. По его мнению, во время пандемии, когда у многих людей организм ослаблен в результате перенесённой болезни, лучше не рисковать. Он также напомнил, что крещенские купания не относятся к церковным ритуалам, а руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) и вовсе назвал их «маргинальным суеверием».

Вирусологи, в свою очередь, оценили вероятность заразиться коронавирусом в проруби. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский подчеркнул, что в холодной воде вируса должно быть крайне мало, но его, напротив, будет достаточно, чтобы подхватить болезнь в помещениях для подготовки к окунанию. А по словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, COVID-19 может активно распространиться и вокруг проруби, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию.