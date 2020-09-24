Победившая на выборах уборщица рассказала о формировании своей команды

https://static.news.ru/photo/d585c6e0-fe99-11ea-86fc-fa163e074e61_660.jpg Марина Удгодская Фото: Марина Удгодская/ok.ru

Новая глава администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области Марина Удгодская, которая до этого работала уборщицей, рассказала о своих планах на новой должности. По её словам, в команде останутся люди, которые работали с прежним главой.

Она отметила, что была рада победить, так как у неё появятся возможности для решения каких-либо вопросов. Муж и дети обрадовались, когда она выиграла.

С хорошими чувствами [приняла результаты]. Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем, — передаёт РЕН ТВ.

Женщина отметила, что займётся детскими площадками и чисткой заросшей реки.

Ранее, как писал NEWS.ru, она говорила, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев. Она не рассчитывала выиграть и не знает, что будет входить в её обязанности.