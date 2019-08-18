https://static.news.ru/photo/3b356220-c1b5-11e9-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более сотни пассажиров авиакомпании «Победа» не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Москву из-за технической неисправности самолёта.

Рейс DP204 был отменён вечером 17 августа. Пассажирам было предложено два варианта — лететь в столицу другими рейсами или ждать возврата стоимости билетов.

Один из читателей рассказал « Фонтанке », что деньги компания пока не вернула. Ему пришлось занимать у родственников, чтобы отправить в столицу сына, чья поездка сорвалась из-за инцидента.

В компании онлайн-изданию пояснили, что большинство из 136 пассажиров к настоящему моменту уже улетели в Москву другими самолётами, а остальным оформлен возврат.

Ранее News.ru писал, что компания Utair отменила рейс из Москвы в Ереван по техническим причинам. До решения вопроса доставки пассажиров в армянскую столицу они будут размещены в гостинице.