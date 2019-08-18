Более сотни пассажиров авиакомпании «Победа» не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Москву из-за технической неисправности самолёта.
Рейс DP204 был отменён вечером 17 августа. Пассажирам было предложено два варианта — лететь в столицу другими рейсами или ждать возврата стоимости билетов.
Один из читателей рассказал «
В компании онлайн-изданию пояснили, что большинство из 136 пассажиров к настоящему моменту уже улетели в Москву другими самолётами, а остальным оформлен возврат.
Ранее News.ru писал, что компания Utair отменила рейс из Москвы в Ереван по техническим причинам. До решения вопроса доставки пассажиров в армянскую столицу они будут размещены в гостинице.