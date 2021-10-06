По всей России провели тренировки по гражданской обороне

В регионах провели Всероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне. Она началась с сигнала «Внимание всем!» из телевизоров, радио и громкоговорителей в 10:40 по местному времени. Об этом сообщает ОТР.

При поступлении сигнала «Внимание всем!» любой гражданин должен либо включить телевизор, либо включить радио и получить дальнейшие инструкции по своим действиям, — объяснил и. о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

Проверка во Владивостоке показала, что некоторые устройства нужно настроить, но большинство исправны. Сообщается, что в Приморском крае действует более 2,5 тысячи громкоговорителей для оповещения об опасности.

В Кемерово на предприятии «Химпром» параллельно отработали ликвидацию техногенной аварии. Персонал эвакуировался, специалисты экстренных служб установили посты радиационного и химического наблюдения и пункты выдачи противогазов.

Проверки готовности к чрезвычайным ситуациям проходят два раза в год, весной и осенью. Во избежание паники жителей предупредили, что означает этот сигнал.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС, ФСБ и ГКУ «Гражданская защита» обучат работников и студентов Пермского государственного национального исследовательского университета, как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это связано с тем, что 20 сентября в вузе произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.