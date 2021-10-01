Занятия по гражданской защите проведут в пермском вузе

Сотрудники МЧС, ФСБ и ГКУ «Гражданская защита» обучат работников и студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это связано с тем, что 20 сентября в вузе произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. О тренингах сообщается на сайте ПГНИУ.

Специальные занятия по тренировке действий в чрезвычайных ситуациях будут проведены для студентов и сотрудников. Кроме этого, будут подготовлены и распространены памятки по правилам поведения и действия в чрезвычайных ситуациях, — указано в сообщении.

Занятия пройдут с 4 октября по 3 ноября. Также администрация вуза ведёт переговоры об охране территории сотрудниками Росгвардии с октября. Сейчас вдвое увеличена охрана в общежитиях ПГНИУ.

Ранее сообщалось, что более 20 человек спас туркменский студент Овезберди Сабыров во время вооружённого нападения на ПГНИУ. Он вывел их через запасной выход, предупредил об опасности прохожих и позвонил в полицию. Стрельбу по учащимся открыл студент-первокурсник Тимур Бекмансуров.