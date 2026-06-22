По 4 ложки сметаны и майонеза: готовим пиццу-пятиминутку на сковороде — 3 вкусные начинки

По 4 ложки сметаны и майонеза: готовим пиццу-пятиминутку на сковороде — 3 вкусные начинки

Когда хочется домашней пиццы, но нет времени возиться с тестом и духовкой, выручает этот рецепт. Основа готовится буквально за пару минут из самых простых продуктов, а пока плавится сыр, кухня уже наполняется ароматом свежей выпечки.

Главное преимущество такой пиццы — возможность каждый раз менять начинку. Основа получается мягкой, нежной и отлично сочетается как с мясными продуктами, так и с овощами или сыром.

Для приготовления вам понадобится: сметана — 4 ст. л., майонез — 4 ст. л., яйца — 2 шт., мука — 9 ст. л., соль — 1 щепотка.

Смешайте яйца, сметану, майонез и соль. Постепенно добавьте муку и перемешайте венчиком до получения однородного теста без комочков. Сковороду слегка смажьте маслом и вылейте тесто, равномерно распределив его по дну. Сразу нанесите соус и разложите выбранную начинку. Сверху обязательно добавьте щедрый слой сыра. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 10 минут до полного расплавления сыра.

Начинка №1 «Летняя». Для приготовления вам понадобится: помидоры — 2 шт., сыр — 120 г, красный лук — 0,5 шт., базилик — 10 г.

Начинка №2 «Охотничья». Для приготовления вам понадобится: охотничьи колбаски — 120 г, маринованные огурцы — 2 шт., сыр — 120 г.

Начинка №3 «Курица и грибы». Для приготовления вам понадобится: отварное куриное филе — 120 г, шампиньоны — 100 г, сыр — 120 г.