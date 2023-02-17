Плехановский университет подготовит специалистов по беспилотникам

Фото: Пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова

Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов подписал соглашение с генеральным директором компании Drone Sports Global Никитой Соколовым о разработке образовательных программ по подготовке специалистов для индустрии беспилотников. Документ был подписан в ходе V Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ».

Развитие беспилотных авиационных систем — одно из стратегически важных направлений экономического развития России, в том числе важный фактор достижения технологического суверенитета страны. Именно в этом направлении РЭУ им. Г. В. Плеханова и Drone Sports Global будут совместно работать и вносить вклад в развитие индустрии, включая подготовку квалифицированных кадров, — заявил ректор.

Согласно документу, Плехановский университет совместно с компанией подготовят образовательные программы для подготовки специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов. Drone Sports Global также примет участие в акселерационной программе от Минобрнауки РФ. Команда из студентов и лицеистов университета сможет принять участие в проведении соревнований по дрон-рейсингу на реальных FPV-квадрокоптерах.

В России ранее начались испытания транспортного беспилотника ТрАМП. Первый полет нового БПЛА состоится в апреле. Беспилотник также сможет применяться в гражданских целях.