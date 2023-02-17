Российский ТрАМП приступил к испытаниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начались испытания транспортного беспилотника ТрАМПа (Транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Ожидается, что первый полет состоится в апреле.

Разработчики ТрАМПа приступили к испытаниям беспилотника на земле, проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух, — сообщил собеседник агентства.

Новый БПЛА сможет перебрасывать до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Отмечалось, что его также можно использовать и в гражданских целях: для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Для этого будет достаточно установить на дрон спецоборудование.

Главная особенность ТрАМПа — большой грузовой отсек. Его объем составляет 2650 литров и позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров.

Кроме того, БПЛА оснащен усиленным шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки, встроенной системой спасения груза и самого дрона, а также модульной конструкцией основных узлов.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что новые гранаты, разработанные Ростехом для защиты от управляемых ракет, могут поступить Вооруженным силам РФ уже в марте.