Названы возможные сроки, когда в зоне СВО появятся новые гранаты от Ростеха Военный эксперт Дандыкин: гранаты для защиты от управляемых ракет могут передать ВС РФ в марте

Фото: Министерство обороны РФ

Новые гранаты, разработанные Ростехом для защиты от управляемых ракет, могут поступить Вооруженным силам РФ уже в марте, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он рассказал «360», что до конца весны пройдут испытания новой разработки в условиях непосредственного столкновения с противниками в зоне СВО, после чего будет приниматься решение о постоянном использовании гранат союзными силами.

Для этого нужно изготовить оптовую партию гранат. <...> Предполагаю, что союзные силы получат эти гранаты для использования в бою уже в марте, — отметил эксперт.

Дандыкин объяснил, что после первичных испытаний всегда необходимо проверять технику в условиях реального боя. Военный эксперт считает, что финальная проверка гранат пройдет достаточно быстро, после чего сразу же поступит на вооружение союзных сил.

Главное преимущество этих гранат — образование разумного облака, которое скрывает маршрут этих боеприпасов от ПВО противника, — уточнил Дандыкин.

В России ранее завершились испытания специальных гранат, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет. В настоящее время идет оформление документов, после чего можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и запустить их серийное производство.