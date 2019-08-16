https://static.news.ru/photo/a9fb2f36-bffe-11e9-974c-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: АГН «Москва»

Повторная экспертиза по делу режиссёра Кирилла Серебренникова назвала проект «Платформа» значительным культурным явлением. В связи с этим специалисты сделали вывод, что она стоила дороже выделенных государством средств.

Выводы экспертов зачитала судья Ирина Аккуратова. Установить порядок расходования средств специалисты не смогли из-за отсутствия бухгалтерских документов, передаёт ТАСС .

В свою очередь, адвокат режиссёра Дмитрий Харитонов привёл данные экспертизы, из которых следует, что Серебренников потратил на «Платформу» 216 млн рублей, а рыночная стоимость проекта составила 260 млн рублей. Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл, а сэкономил для государства средства.

Ранее News.ru писал, что Серебренников стал почётным доктором французского Университета Париж — Нантер. О присвоении звания 17 июля сообщили организаторы Авиньонского театрального фестивал.