Пластический хирург рассказала, как замедлить старение Пластический хирург Блинова: правильное питание, снижение стресса и сон замедлят старение

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Правильное питание, снижение стресса и полноценный сон помогут замедлить старение кожи, рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По ее словам, также важно пить достаточное количество воды.

Очень важно следить за режимом работы и отдыха, уделить особое внимание питанию. Лучше не отказываться от полноценного сна и качественной пищи в пользу ночных смен на работе или фастфуда. Употребляйте минимум пять порций фруктов и овощей в неделю, старайтесь минимизировать стресс. Важно научиться отключаться от внешних раздражителей, если ваша цель — молодость и долголетие. Упомянула она и о водно-солевом балансе: выпивать ежедневно суточную норму воды из расчета 30 мл на 1 кг веса, — сказала хирург.

Для домашнего ухода Блинова посоветовала подобрать средства вместе с дерматологом или косметологом. Врач также напомнила о необходимости ежедневного умывания и снятия декоративной косметики.

Говоря о пластической хирургии, врач сказала, что если возрастные изменения дают о себе знать в области шеи, можно сделать платизмопластику. По ее словам, эта операция позволяет смоделировать более четкий овал нижней трети лица, убрать второй подбородок и кольца Венеры. Операцию можно выполнить вместе с подтяжкой нижней трети лица, где возрастные изменения появляются раньше всего.

Ранее хирург рассказала, что самым отчетливым внешним признаком старения является сниженный тонус кожи на шее. Она добавила, что на данной части тела образуются кольца Венеры, кожный покров становится тонким и дряблым.