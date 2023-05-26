Пластический хирург назвала главный внешний признак старения Пластический хирург Блинова: главным внешним признаком старения является дряблая и тонкая кожа на шее

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Главным, самым отчетливым внешним признаком старения является сниженный тонус кожи на шее, рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. Она добавила, что на данной части тела образуются кольца Венеры, кожный покров становится тонким и дряблым.

Это самый отчетливый маркер старения, по которому считывается возраст: кожа становится тонкой, дряблой, появляются кольца Венеры. Все из-за коллагена. С возрастом мы его теряем. На лице появляются заломы в районе носогубной складки, заметно очерченной становится слезная борозда, — отметила Блинова.

Медик подчеркнула, что старение также проявляется птозом тканей: овал лица «плывет» из-за уменьшения количества подкожного жира, теряется упругость, формируется эффект бульдожьих щек, присутствует сильная отечность. Собеседница подчеркнула, что особенно ярко изменения видны анфас и при ракурсе 3/4.

Таким образом можно разглядеть и поплывший подбородок, который буквально сливается с шеей. Есть такое понятие, как «треугольник молодости», вершина которого расположена на подбородке. С годами меняется архитектура лица, щеки становятся основанием этого треугольника: они сползают и делают лицо грузным, — рассказала Блинова.

Врач добавила, что старение дает о себе знать пигментацией кожи: она становится менее равномерной по цвету, появляются пятна, вызванные избыточным воздействием ультрафиолетовых лучей или гормональными изменениями.

Косметолог Марият Мухина ранее посоветовала не использовать диуретики — мочегонные препараты — для борьбы с мешками под глазами. По ее словам, подобные средства выводят из организма ионы, что может привести к сердечной аритмии, кроме того, выводится калий, что также чревато последствиями для здоровья.