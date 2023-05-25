Пластический хирург назвала скрытые признаки старения Пластический хирург Блинова: скрытыми признаками старения являются сухость кожи и морщинки-марионетки

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Скрытыми, а также первыми признаками старения являются сухость и сниженный тонус кожи, мелкие морщинки-марионетки и заломы в районе носогубной складки, рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. Эксперт добавила, что симптомами возрастных изменений также считаются заметно очерченная слезная борозда и плывущий овал лица.

Первые признаки старения не сразу заметны: постепенно уходит объем лица, из-за чего даже светотени на лице выглядят иначе. Лоб, даже если на нем нет явных заломов, становится менее упругим и более плоским, опустившимся. Также один из первых звоночков — нависающие брови, взгляд утяжеляется, создавая эффект вечной усталости. Появляются морщинки-марионетки, кожа теряет тонус, становится сухой, — подчеркнула медик.

По ее словам, сниженный тонус кожи особенно заметен на шее. «Это самый отчетливый маркер старения, по нему считывается возраст, кожа истончается, становится тонкой, дряблой, появляются кольца Венеры. Все из-за коллагена, который с возрастом мы теряем», — отметила эксперт. Из-за этого же, по словам Блиновой, на лице появляются заломы в районе носогубной складки, заметно очерченной становится слезная борозда.

Также из неявных признаков старения можно выделить пигментацию кожи. С возрастом кожа может стать менее равномерной по цвету. На ней начинают появляться пятна, которые могут быть вызваны избыточным воздействием ультрафиолетовых лучей или гормональными изменениями, — резюмировала Блинова.

Косметолог Марият Мухина ранее посоветовала не использовать диуретики, или мочегонные препараты, для борьбы с мешками под глазами. По ее словам, подобные средства выводят из организма ионы, что может привести к сердечной аритмии, кроме того, выводится калий, что также чревато последствиями для здоровья.