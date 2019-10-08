https://static.news.ru/photo/e3cd3c32-e9d8-11e9-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Владимира Ленина началась в Санкт-Петербурге. К работе приступил оргкомитет предстоящего празднования.

Его члены заявили, что мероприятия должны пройти ярко и запомниться людям, информируют « Невские новости » со ссылкой на местный горком КПРФ. Уже известно, что юбилей основателя первого в истории социалистического государства будет ознаменован праздничным концертом и научно-просветительским форумом.

Сейчас идёт сбор предложений, однако основной план действий сформирован.

150 лет со дня рождения Ленина будет отмечаться 22 апреля 2020 года.

Ранее, как писал News.ru, студентка филологического факультета МГУ опубликовала серию фотографий, посвящённых памятникам вождю мирового пролетариата. Больше всего пользователям понравился снимок, на котором девушка целует изваяние головы Ленина.