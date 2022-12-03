В Петербурге умер автор романов «Таксопарк» и «Коммерсанты» Писатель Илья Штемлер умер на 90-м году жизни

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Илья Штемлер

Прозаик Илья Штемлер умер в Санкт-Петербурге, сообщила друг семьи, поэтесса Татьяна Семенова, передает ТАСС. Она отметила, что писатель умер всего за полтора месяца до своего 90-летия.

Илья Петрович умер сегодня утром в больнице от последствий коронавируса. Неделю пролежал там в реанимации. Он не дожил всего полутора месяцев до своего 90-летия, которое мы собирались отпраздновать 18 января, — сказала Семенова.

Романы Штемлера ставили в театре и на телевидении. Среди них — фильм «Плата за проезд», снятый в 1986 году режиссером Вячеславом Сорокиным, на основе сюжета «Таксопарка». В числе наград литератора — премия Александра Володина (2005), Царскосельская художественная премия «За яркую индивидуальность в романах и повестях последних лет» (2007), Литературная премия имени Николая Гоголя за роман «Одинокие в раю» (2016).

Писатель награжден орденом «Знак Почёта» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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