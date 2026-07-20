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20 июля 2026 в 16:00

Пирожки со смородиной — те самые, из бабушкиной тетрадки: готовлю сразу двойную порцию, уж очень ароматные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дрожжевое тесто по этому рецепту не требует многочасового стояния, а ягодная начинка готовится за пару минут. Секрет в крахмале — он связывает сок и делает начинку похожей на густое варенье. Пирожки получаются настолько аппетитными, что лучше сразу печь двойную порцию.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 450 г, молоко — 200 мл, яйцо куриное — 2 шт., масло растительное рафинированное — 90 мл, сахар-песок — 75 г, дрожжи сухие — 7 г, соль — 5 г, смородина черная — 110 г, смородина красная — 110 г, сахар-песок — 70 г, крахмал картофельный — 15 г, яйцо куриное — 1 шт.

Как готовлю

Сначала в теплое молоко с щепоткой сахара добавляю дрожжи, жду, пока появится пенная шапка, — это знак, что тесто будет воздушным. Взбиваю яйца с солью и сахаром, вливаю в молоко, добавляю муку и вымешиваю, пока масса не соберется в ком. В самом конце вливаю растительное масло и вымешиваю тесто до гладкости — оно должно отлипать от рук, но оставаться мягким, оставляю его в тепле на час. Тем временем мою и обсушиваю смородину, смешиваю с крахмалом — это и есть главный секрет, чтобы начинка не вытекла. Подошедшее тесто делю на шарики, даю им отдохнуть 15 минут, раскатываю в лепешки, кладу ягоды с сахаром и тщательно защипываю края. Перед выпечкой даю пирожкам постоять еще 20 минут, смазываю яйцом и отправляю в духовку при 200 °C до румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания — пирожки получились как из детства, с той самой корочкой и ягодной сердцевиной. Особенно порадовало, что они остались мягкими даже на второй день, хотя обычно дрожжевая выпечка черствеет.

Проверено редакцией
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