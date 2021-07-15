Пилотов «Аэрофлота» перестали допускать к полётам без отрицательных тестов

«Аэрофлот» перестал допускать пилотов и бортпроводников к полётам без отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Такое решение содержится в листах оперативной информации для экипажей, сообщают «Известия».

Тестирование будет проводиться во время предполётного осмотра медработниками медцентра авиакомпании. Результаты теста будут выдаваться сразу в кабинете предполётного досмотра.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 12:00 15 июля вводится процедура тестирования экипажей на определение антигена коронавируса с периодичностью 72 часа», — сказано в документе.

Так как тестирование увеличит время прохождения предполётного досмотра, экипажи попросят прибывать в диспетчерскую заранее. Но при этом увеличение времени медосмотра не должно превышать пяти минут. Несмотря на это, у кабинетов предполётного досмотра в Шереметьево у терминала В образовались очереди, в которых вынуждены стоять пилоты и проводники, отмечает издание.

«Аэрофлот» стал первой российской компанией, которая ввела тестирование экипажей каждые 72 часа.

Ранее Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию каждые трое суток. Об этом говорится в письме заместителя руководителя ведомства Олега Сторчевого.