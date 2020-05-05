Пилот сгоревшего SSJ 100 в Шереметьево впервые озвучил свою версию аварии

https://static.news.ru/photo/92e0e8b0-8eaf-11ea-9083-fa163e074e61_660.jpg Денис Евдокимов Фото: vk.com

Пилот Денис Евдокимов, который был признан виновным в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года, впервые сообщил свою версию аварии.

По мнению командира воздушного судна, причиной катастрофы стала недоработка систем самолёта со стороны авиаконструкторов.

Как отметил Евдокимов в интервью Lenta.ru, самолёт не соответствовал нормам лётной годности.

Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, — заявил пилот.

По его словам, неполадки, которые были у сгоревшего SSJ 100, уже ранее возникали у самолётов этой модели. Речь идёт о проблемах с самолётом 12 лет назад во время демонстрационного полёта на Международном авиасалоне в Ле-Бурже, а также в 2018 году — при испытательном полёте в Жуковском и при посадке в Якутске.

Во всех указанных случаях шасси повреждало стенку топливного бака с утечкой топлива, и лишь по счастливой случайности это не приводило к жертвам, — сказал Евдокимов.

Пилот также выразил соболезнования родным погибших и попросил прощения, что стал участником этих событий. Он добавил, что сделал тогда всё возможное и теперь будет добиваться установления истинных причин авиакатастрофы.

Ранее NEWS.ru писал, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не закончил исследование по катастрофе SSJ 100 в Шереметьево к годовщине инцидента. На сроки окончания работ влияют ограничения в связи с пандемией COVID-19, введённые в других государствах и организациях, участвующих в расследовании.