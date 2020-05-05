Пилот сгоревшего SSJ 100 в Шереметьево впервые озвучил свою версию аварии

Пилот Денис Евдокимов, который был признан виновным в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года, впервые сообщил свою версию аварии.
По мнению командира воздушного судна, причиной катастрофы стала недоработка систем самолёта со стороны авиаконструкторов.
Как
Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, — заявил пилот.
По его словам, неполадки, которые были у сгоревшего SSJ 100, уже ранее возникали у самолётов этой модели. Речь идёт о проблемах с самолётом 12 лет назад во время демонстрационного полёта на Международном авиасалоне в Ле-Бурже, а также в 2018 году — при испытательном полёте в Жуковском и при посадке в Якутске.
Во всех указанных случаях шасси повреждало стенку топливного бака с утечкой топлива, и лишь по счастливой случайности это не приводило к жертвам, — сказал Евдокимов.
Пилот также выразил соболезнования родным погибших и попросил прощения, что стал участником этих событий. Он добавил, что сделал тогда всё возможное и теперь будет добиваться установления истинных причин авиакатастрофы.
Ранее NEWS.ru писал, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не закончил исследование по катастрофе SSJ 100 в Шереметьево к годовщине инцидента. На сроки окончания работ влияют ограничения в связи с пандемией COVID-19, введённые в других государствах и организациях, участвующих в расследовании.
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