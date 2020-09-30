Петербуржец в маске Бэтмена развесил презервативы на машинах нарушителей

https://static.news.ru/photo/8c0602be-03bc-11eb-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Проживающий в Санкт-Петербурге мужчина надел маску Бэтмена и отправился по городу мстить тем, кто не соблюдает правила парковки. Новый «герой» города на Неве развесил презервативы на машинах, водители которых припарковали свои транспортные средства на газонах.

Информацию об этом в социальных сетях распространили местные жители. Они обнародовали в пабликах фотографии, на которых мститель в маске повис на дереве, обхватив ствол руками и ногами. Рядом с ним на газоне стоит неверно припаркованная машина.

Презерватив в надутом виде размещён «Бэтменом» между капотом и лобовым стеклом автомобиля. На других обнародованных снимках мужчина в маске стоит или сидит рядом с транспортными средствами и только готовится «наказать» нарушителей, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, жительница Ленинградской области нашла возле автобусной остановки человеческую ногу.

Инцидент произошёл в деревне Маттия, что в Кингисеппском районе. По всей видимости, останки пролежали в земле длительное время.