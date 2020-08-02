Петербургский следователь рассказала о нераскрытых убийствах 90-х

Почти треть нераскрытых убийств в Санкт-Петербурге относятся к 90-м годам XX века, по этим делам до сих пор ведётся следствие.
Об этом «Интерфаксу»
Гилина подчеркнула, что в настоящее время в сравнении с последним десятилетием XX века раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Северной столице намного выросла. В частности, за первую половину 2020 года раскрываемость убийств составила 97,1%, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Раскрываемость преступлений по статье о причинении повреждений, повлекших по неосторожности смерть, достигает 100%. Следователь отметила, что нераскрытые дела об убийстве в основном связаны с бесследным исчезновением людей.
Вместе с тем в Санкт-Петербурге прослеживается тенденция к снижению числа тяжких и особо тяжких преступлений. В 2019 году в городе отмечено 139 убийств и 73 случая умышленного причинения вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть, что втрое меньше показателей 2008 года.
30 июля ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве в связи со смертью рэпера Энди Картрайта, писал NEWS.ru.
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