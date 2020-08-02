Петербургский следователь рассказала о нераскрытых убийствах 90-х

https://static.news.ru/photo/aeeb223a-d4ed-11ea-875b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Почти треть нераскрытых убийств в Санкт-Петербурге относятся к 90-м годам XX века, по этим делам до сих пор ведётся следствие.

Об этом «Интерфаксу» рассказала замглавы городского управления Следственного комитета РФ Екатерина Гилина. По её словам, в настоящее время ГСУ СКР по Петербургу имеет на остатке 4098 нераскрытых убийств. До 2007 года совершены 3647 из них. 1258 уголовных дел об убийствах относятся к 1990-м годам. Следователи систематически возвращаются к расследованию этих преступлений, изучают материалы прошлых лет и иногда устанавливают виновных благодаря развитию криминалистических технологий.

Гилина подчеркнула, что в настоящее время в сравнении с последним десятилетием XX века раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Северной столице намного выросла. В частности, за первую половину 2020 года раскрываемость убийств составила 97,1%, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Раскрываемость преступлений по статье о причинении повреждений, повлекших по неосторожности смерть, достигает 100%. Следователь отметила, что нераскрытые дела об убийстве в основном связаны с бесследным исчезновением людей.

Вместе с тем в Санкт-Петербурге прослеживается тенденция к снижению числа тяжких и особо тяжких преступлений. В 2019 году в городе отмечено 139 убийств и 73 случая умышленного причинения вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть, что втрое меньше показателей 2008 года.

30 июля ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве в связи со смертью рэпера Энди Картрайта, писал NEWS.ru.