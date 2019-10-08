https://static.news.ru/photo/31aec5dc-ea0c-11e9-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/zhdunche

Компания «Играмир» из Санкт-Петербурга должна выплатить CD Land больше миллиона рублей за незаконное использование образа ждуна при производстве игрушек. Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд города.

Сумма выплаты состоит из 908 тысяч рублей компенсации, примерно 37 тысяч рублей издержек за контрольную закупку и ещё 76 тысяч рублей за проведение экспертизы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, скульптура была создана художницей из Голландии Маргрит ван Брефор весной прошлого года. С того времени необычный образ стал известен по всему миру, а в России назван ждуном. Изначально она символизировала пациента поликлиники, ожидающего своей очереди. Этот образ получил особенно широкий отклик у российских интернет-пользователей и стал использоваться в качестве мемов и идеи для создания игрушек. Позднее компания CD Land приобрела у голландской художницы лицензию на использование образа.