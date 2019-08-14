https://static.news.ru/photo/64c206ae-be84-11e9-9215-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие задержанных и обвинённых по делу журналиста Meduza Ивана Голунова. Он заявил, что следственные действия продолжаются.

По словам Пескова, Кремль не видит поводов для смущения в этом вопросе, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что к дисциплинарной ответственности после дела журналиста Ивана Голунова привлечён начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов. Об этом сообщил председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Хаминский.