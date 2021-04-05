Песков высказался об индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/69cd9382-95f3-11eb-b061-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на сегодняшний день не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он пояснил, что соответствующие предложения правительством сформулированы.

Ранее появилась информация, что об индексации выплат работающим пенсионерам Владимир Путин может объявить во время обращения к Федеральному собранию. По словам Пескова, Кремль анонсировать содержание предстоящего послания не будет.

Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас, — сказал он.

Дмитрий Песков также сообщил, что оглашение послания запланировано на 21 апреля. В скором времени откроется аккредитация на мероприятие для представителей СМИ, и тогда же станет известно и место проведения.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью. Пресс-секретарь при этом в беседе с журналистами уточнял, что многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране.