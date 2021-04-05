Песков высказался об индексации пенсий работающим пенсионерам

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на сегодняшний день не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он пояснил, что соответствующие предложения правительством сформулированы.
Ранее появилась информация, что об индексации выплат работающим пенсионерам Владимир Путин может объявить во время обращения к Федеральному собранию. По словам Пескова, Кремль анонсировать содержание предстоящего послания не будет.
Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас, — сказал он.
Дмитрий Песков также сообщил, что оглашение послания запланировано на 21 апреля. В скором времени откроется аккредитация на мероприятие для представителей СМИ, и тогда же станет известно и место проведения.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью. Пресс-секретарь при этом в беседе с журналистами уточнял, что многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране.