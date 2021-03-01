Песков считает прерогативой властей Москвы вопрос по мемориалу Немцову

https://static.news.ru/photo/355de458-7a78-11eb-9f3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос по созданию мемориала на месте гибели оппозиционного политика Бориса Немцова является прерогативой властей Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос мемориала на мосту, конечно, нужно решать городу, это опять же прерогатива города, — рассказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, во время прошедшей акции памяти нашлось достаточно людей, которые решили почтить память политика, передаёт ТАСС.

55-летний депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года на Большом Замоскворецком мосту у Васильевского спуска. Киллер выстрелил в него шесть раз из пистолета, попав в спину и голову. В эту субботу на месте убийства Немцова прошла акция, которую посетили несколько тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, на акции памяти Немцова женщине-волонтёру в лицо распылил перцовый баллончик другой волонтёр Михаил Крицер. По одной из версий, причиной агрессии стала не политика, а «внутренний конфликт». Пострадавшую увезли на скорой.

Акция памяти Немцова также прошла в Санкт-Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой площади — памятник жертвам политических репрессий. Активисты поставили рядом с ним несколько портретов погибшего политика и зажгли свечи. Площадь была окружена металлическим забором, силовики поставили рамки металлодетекторов.