Песков: Россия «готовится к худшему» в ситуации с «омикрон»-штаммом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия надеется на лучшее в ситуации с «омикрон»-штаммом, однако «готовится к худшему». По его словам, эта мутация пока недостаточно изучена и исследователям только предстоит выяснить, насколько она опасна. Об этом пишет ТАСС.

Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. Благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на системе здравоохранения. Мы видим, что наработано много опыта, — сказал он.

Официальный представитель Кремля напомнил, что учёные высказывают диаметрально противоположные мнения о новом штамме, что говорит о недостаточности данных о нём. Тем не менее, «омикрон» является новой угрозой, к которой стоит отнестись со всей серьёзностью.

Безусловно, это новый штамм, новые угрозы. Давайте дождёмся правительства, [вице-премьер Татьяна] Голикова расскажет об основных подходах, - заключил Песков.

Ранее в России создали тест-систему, с помощью которой у пациента можно выявить заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Разработка принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.