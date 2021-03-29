Песков рассказал о подозрительном отношении россиян к прививкам

https://static.news.ru/photo/8e49da0a-911f-11eb-a9ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам, однако пример президента Владимира Путина придаст всему процессу вакцинации в стране динамики. Так считает пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Неизвестно, каким именно препаратом вакцинировался президент. Сам процесс также не был показан гражданам. По словам Пескова, глава государства не является сторонником «вакцинации под камеры». Он и без этого делает много для пропаганды препаратов.

Песков уверен, что пример Путина придаст динамики всему процессу вакцинации в России.

Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам, — цитирует пресс-секретаря президента издание «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков сказал, что в настоящий момент необходимо усиливать пропаганду вакцинации «в хорошем смысле этого слова». По его словам, больше россиян пойдут на то, чтобы привиться, ещё и после того, как страна выйдет на большие объёмы производства препаратов против коронавируса. России, как и другим государствам, отметил пресс-секретарь президента, всё это чрезвычайно необходимо. Ведь естественная и искусственная иммунизация населения — это единственный путь.