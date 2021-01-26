Песков рассказал, кто может решить судьбу Навального

https://static.news.ru/photo/4a930f8e-5fbf-11eb-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина Российской Федерации, виновным может только суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам. Дальнейшие любые решения может принимать только суд. Это не прерогатива Кремля, — цитирует РИА Новости Пескова, ответившего на вопрос, как в Кремле относятся к высказыванию секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева об оппозиционере.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад использует Навального для дестабилизации обстановки в России. Таким образом он прокомментировал призыв украинских властей к разрыву отношений с Москвой до тех пор, пока оппозиционер не будет освобождён. Он добавил, что заявления украинских политиков соответствуют линии поведения, выработанной за рубежом, но идут во вред интересам собственного народа.

Патрушев также отметил, что Навальный неоднократно и грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. Как гражданин страны он должен быть привлечён к ответственности по её законам.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.