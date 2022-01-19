Песков рассказал, будет ли Путин окунаться в купель на Крещение
Песков: Путин не будет окунаться в купель на Крещение
Анна Акимова
Анна Акимова
13:11, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин в 2022 году не будет принимать участие в традиционных крещенских купаниях и окунаться в прорубь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Накануне Песков заявил, что в случае положительного решения Путин окунётся в прорубь в Подмосковье.
В этом году всё-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей Церкви и не окунаться всё-таки в связи с пандемийными условиями, — сказал Песков.
Он пояснил, что рекомендации отказаться от купания в Крещение были озвучены представителями Российской православной церкви (РПЦ), и президент принял решение прислушаться к ним.
Ранее Песков отметил, что если Путин решит окунаться в купель, то сделает это в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».
Отказаться от купания в проруби призвал и приверженец этой процедуры лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик предложил вовсе запретить крещенские купания в 2022 году в связи с ожидаемым массовым распространением «омикрон»-штамма COVID-19.
День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.