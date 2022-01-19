Песков рассказал, будет ли Путин окунаться в купель на Крещение

Президент России Владимир Путин в 2022 году не будет принимать участие в традиционных крещенских купаниях и окунаться в прорубь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Накануне Песков заявил, что в случае положительного решения Путин окунётся в прорубь в Подмосковье.

В этом году всё-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей Церкви и не окунаться всё-таки в связи с пандемийными условиями, — сказал Песков.

Он пояснил, что рекомендации отказаться от купания в Крещение были озвучены представителями Российской православной церкви (РПЦ), и президент принял решение прислушаться к ним.

Ранее Песков отметил, что если Путин решит окунаться в купель, то сделает это в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».

Отказаться от купания в проруби призвал и приверженец этой процедуры лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик предложил вовсе запретить крещенские купания в 2022 году в связи с ожидаемым массовым распространением «омикрон»-штамма COVID-19.

День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.