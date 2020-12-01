Песков: президент получает полную информацию по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/9623c9d6-3484-11eb-86d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, в том числе данные по смертности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в СМИ сведения о возможном занижении данных по смертности.

Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и (уровне. — NEWS.ru) заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что существует разная методология подсчёта и определения причины смерти.

Накануне издание «Медиазона» заявило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов. При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус».

Ранее медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Также за минувшие 24 часа в стране выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Выздоровели 26 882 гражданина,. Общее число заражённых в России достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999, писал NEWS.ru.