Песков пояснил призыв главы СК отменить ЕГЭ

Слова главы СК РФ Бастрыкина о необходимости отменить ЕГЭ являются его личной точкой зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Минпросвещения прислушивается ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивает свою линию по развитию системы образования в стране. Он также отметил, что образование — это один из важнейших вопросов для всех, передаёт ТАСС.

Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет своё личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава СК «высказал свою точку зрения». Он также выразил уверенность, что Министерство просвещения и Министерство образования и науки России прислушиваются ко всем точкам зрения, после чего самостоятельно выстраивают линию по развитию системы образования.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) является пыткой для учащихся, его необходимо отменить и вернуть советскую систему образования. Он также предложил отказаться от степеней высшего образования.