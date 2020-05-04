Песков порекомендовал не торопиться в вопросе отмены ограничений

https://static.news.ru/photo/6135c534-8dff-11ea-a462-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не забегать вперёд в вопросе, касающемся смягчения ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, нужно готовиться к любому развитию событий, в том числе и к новому росту числа заразившихся. Пресс-секретарь президента России пояснил, что сейчас число людей на улицах возросло, что является потенциально опасным нарушением режима самоизоляции. В случае увеличения количества инфицированных придётся по-новому оценивать ситуацию.

Поэтому я бы не стал забегать вперед, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, Песков предупредил, что резкой отмены ограничений не будет. Процесс предполагается поэтапный. Сценарий будет зависеть от показателей по итогам майских праздников.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли — 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались — 764.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.