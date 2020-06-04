Песков переадресовал в ЦИК вопрос об электронном голосовании в регионах

https://static.news.ru/photo/ae912ca0-a647-11ea-b798-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение о том, в каких регионах России будет проводиться электронное голосование, является прерогативой Центризбиркома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Этот вопрос нужно задавать в Центризбирком, это не Кремль принимает такие решения, это не прерогатива Кремля, — цитирует его РИА Новости.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости изменить российскую Конституцию во время январского выступления перед Федеральным собранием. К марту Государственная дума, Совет Федерации и региональные парламенты одобрили предложенные поправки, а Путин подписал документ, но изменения не вступят в силу до объявления результатов всероссийского голосования.

Процедура пройдёт 1 июля. Одна из поправок позволит Путину остаться главой государства после 2024 года, обойдя действующее конституционное ограничение.

Как писал NEWS.ru, 4 июня ЦИК намерена утвердить порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию и определить перечень регионов, где процедура будет проводиться дистанционно.