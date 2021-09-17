Песков отреагировал на выигрыш в «Миллионе призов»

Стала известна реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на выигрыш в розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах. Судя по всему, это стало для представителя Кремля полной неожиданностью. В интервью РИА Новости он отметил, что пока не знает, выиграл ли он, и планирует это проверить.

Пока не знаю! Нужно проверить, — сказал он.

О том, что Дмитрий Песков выиграл десять тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Баллы пересчитываются на рубли один к одному, их можно использовать для благотворительности, посещения кафе и ресторанов, для покупки вещей, мебели, продуктов и лекарств.

Победителей оповестят СМС-сообщением после 12:00. Также можно проверить выигрыш на сайте ag-vmeste.ru, используя уникальный код участника из СМС-сообщения.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.

Ранее сообщалось, что общая явка на дистанционном электронном голосовании в семи регионах составила порядка 73–80%. Об этом на брифинге в ЦИК заявил член Центризбиркома России Павел Андреев.