Песков отреагировал на публикацию о массовых расправах в Чечне

https://static.news.ru/photo/2e4b190a-857d-11eb-a5cb-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле уже ознакомились с публикацией «Новой газеты» о массовых расправах на территории Чечни. Правоохранители проведут проверку по факту описанных в материале событий при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15 февраля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Журналисты утверждают, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек. Основной расследования стали таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных — внутренние документы МВД Чечни, которые оказались у журналистов. Представители силовых ведомств республики отрицают, что когда-либо задерживали участников списка.

Затем была обнародована вторая часть расследования. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек из «списка 27».

Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах, поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, эти проверки могут состояться, — цитирует пресс-секретаря российского президента «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что подобные вопросы не являются прерогативой Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, вопрос о внесудебных казнях в Чеченской Республике необходимо задать представителям правоохранительных органов, они должны предметно изучить этот вопрос, сказал Песков.