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Песков отказался принимать участие в испытаниях назальной вакцины от COVID

19:32, 28 ноября 2021
Песков отказался принимать участие в испытаниях назальной вакцины от COVID
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, сообщает Telegram-канал ТАСС. Ранее в Кремле рассказали, что назальную вакцину испытал на себе президент Владимир Путин. Она была в форме жидкости. 

Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин через сутки после ревакцинации испытал на себе назальную вакцину. По его словам, она была в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Сам Путин до этого говорил, что ему ввели порошок назальной формы.

О желании стать добровольцем в испытании назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи, Путин заявил на встрече с замглавы центра Денисом Логуновым. 

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