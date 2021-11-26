Песков отказался принимать участие в испытаниях назальной вакцины от COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, сообщает Telegram-канал ТАСС. Ранее в Кремле рассказали, что назальную вакцину испытал на себе президент Владимир Путин. Она была в форме жидкости.

Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин через сутки после ревакцинации испытал на себе назальную вакцину. По его словам, она была в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Сам Путин до этого говорил, что ему ввели порошок назальной формы.

О желании стать добровольцем в испытании назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи, Путин заявил на встрече с замглавы центра Денисом Логуновым.