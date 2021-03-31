Песков отказался комментировать голодовку Навального

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У Кремля нет никаких комментариев по поводу голодовки, которую объявил осуждённый на 2,5 года оппозиционер Алексей Навальный. Об этом 1 апреля в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Навальный, находящийся в ИК-2 в Покрове, устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. Об этом он рассказал в своём микроблоге. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет.

Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля комментарий по этому поводу. Пресс-секретарь президента ответил на этот вопрос отрицательно. Он подчеркнул, что данная ситуация не стоит в повестке дня для национального лидера. Однако Владимир Путин сможет обсудить указанный случай с омбудсменом Татьяной Москальковой в случае, если она его поднимет.

Также Песков ответил на вопрос, отслеживают ли в Кремле различные инциденты, связанные с уголовно-исполнительной системой или с неудовлетворительным отношением к отдельным осуждённым.

У нас есть правозащитные организации, система общественных организаций, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН. Они формулируют вопросы, пишут свои предложения в контакте с властями. Они, собственно, занимаются и проговором этих вопросов, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конференции лидеров РФ, ФРГ и Франции призвала Владимира Путина соблюдать права Алексея Навального. Об этом в разговоре с журналистами сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.