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Песков оценил идею о штрафах за отказ от прививок

13:16, 11 октября 2021
Песков оценил идею о штрафах за отказ от прививок Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение вирусолога, член-корреспондента РАН Александра Лукашева штрафовать россиян за уклонение от вакцинации от коронавируса. Он назвал нереальным введение подобной меры, сообщает РИА Новости.

Мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране, — сказал Песков.

Он пояснил, что это противоречит социальному характеру государства, который закреплён в Конституции России. Он также подчеркнул, что президент Владимир путин является самым большим приверженцем этого социального характера.

Предложение о штрафах за уклонение от вакцинации Лукашев высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, сумму взыскания следует установить в пять тысяч рублей и взимать штраф ежемесячно. Он считает, что таким образом повысится охват вакцинацией и при этом снизится финансовая нагрузка на систему здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России первый компонент вакцины получили 48,7 млн человек. Полностью процедуру прошли 2,1 млн жителей страны. Она подчеркнула, что вакцинация является важнейшим мероприятием по снижению смертности от коронавируса.

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